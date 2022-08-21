Türkiye Gazetesi

Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale ediyor.

Bursa'da orman yangını: 2 saatte kontrol altına alındı Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın 4 helikopter ve 3 uçağın havadan, onlarca işçinin katılımıyla karadan yapılan müdahale sonrası 2 saatte kontrol altına alındı.

Aydın Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 40 dönüm ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Aydın'da orman yangını Aydın’ın Germencik ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.