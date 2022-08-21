Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında can salı, lastik bot ve tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirdi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı, lastik bot ve teknedeki 49 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota aldı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Dalaman ilçesi Kurtoğlu Burnu açıklarında da hareketten yoksun 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 Suriye, 10 Kongo, 5 Filistin, 2 Güney Afrika, 2 Yemen ve 1 Angola uyruklu toplam 44 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ege Denizi'nde 208 göçmen kurtarıldı Sahil Güvenlik ekipleri, Ege'de lastik botla Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenlere müdahalesini sürdürüyor. Ölümle burun buruna olan göçmenler, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Yunan zulmünü anlattı! Dövüp, aç ve susuz bırakmışlar Yunan güvenlik güçlerinin günlerce aç ve susuz bırakıp defalarca işkence yaptıktan sonra Meriç Nehri'nde ölüme terk ettiği, son anda Mehmetçik tarafından kurtarılan 107 göçmen, Yunanistan'ın kendilerine yaşattığı dehşeti anlattı. Göçmenler, ölen göçmenin dövülerek aç ve susuz bırakıldığını söyledi.