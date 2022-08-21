Türkiye Gazetesi

Mersin'de ailesi ile birlikte piknik yaptığı sırada suya düşen terliğini almak isterken kaybolan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Feci olay, Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal akarsu kenarında yürürken terliğini düşürdü.

SUYUN ALTINDA KAYALIKLARA SIKIŞTI

Terliğini almak isteyen Jamal dengesini kaybederek suya düştü. Suda kaybolan çocuk için bölgeye jandarma, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında akşam üzeri çocuğun cansız bedeni su altına kayalıklarda sıkışmış olarak tespit edildi.

HAVA KARARINCA CESEDİNİ ÇIKARAMADILAR

Hava kararınca talihsiz çocuğun cansız bedeni kayalıklardan çıkarılamadı. Sabah erken saatlerde ekiplerin tekrar çalışma yapacağı belirtildi.

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