Türkiye Gazetesi

Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi’nde Hüsamettin Kuş, Y.K. ve İ.M. adlı kişiler sahilde oturdukları sıra, araçla gelen M.A.Ö. ve S.A. ile yol vermeme konusunda tartışıp ayrıldı. Bir süre sonra araçla tekrar gelen M.A.Ö. ve S.A. iddiaya göre Hüsamettin Kuş’a çarpıp araçla uzaklaşmaya başladı.

Peşlerine düşen Hüsamettin Kuş, başka bir araçla şahısları takip edip sahil yolunda aracın önünü keserek kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre M.A.Ö. elindeki bıçakla Hüsamettin Kuş’u göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hüsamettin Kuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra firar eden 2 şüpheliyi güvenlik güçleri yakalamak için çalışma başlattı.

Akrabalar arasında kavga kanlı bitti: 1’i ağır 3 kişi yaralandı Bursa’da aralarında husumet bulunan iki akraba sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Sopa ve silahların karıştığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.

Kayık tartışması kanlı bitti! Binmelerine izin verilmeyince kurşun yağdırdılar: 1 ölü İstanbul Pendik'te sahilde denizde yüzen 3 kişi kıyıda bulunan kayığa binmek istedi. Kayık sahibi ise kayığına binilmesine izin vermedi. Kayıkçı ve 3 kişi arasında tartışma çıkınca kayık sahibi başından vurularak öldürüldü.