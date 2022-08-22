Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesi, Şehitlik Mahallesi’ndeki düğün sonu kötü bitti. Düğünde davetlilere tavuk yemeği ikram edildi. İddiaya göre bu yemeği yiyenlerden bazılarında karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine ambulanslar yollandı. Hastalardan bazıları ambulansla bazıları ise özel araçlarla hastaneye götürüldü.

20 kişi tedavi sonrası taburcu edilirken İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri ikram edilen yemekten numune aldı.

Rusya'dan Ukrayna'ya 'zehir' suçlaması: Askerlerin kanında rastlandı Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti.

Şifalı diye içilen su zehirli çıktı… Tepkilerini içerek gösterdiler Rize’de yıllardır şifalı diye içilen suda arsenik oranı 27 kat fazla çıktı. Kanserojen madde içeren suyun içilmemesi için uyarıda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tabela asıldı. Suyun zehirli olmadığını savunan vatandaşlar, tepkilerini suyu içmeye devam ederek gösterdi.

Şifa sandıkları su zehir çıkmıştı! Yeniden numune alındı Rize’de yıllardır şifalı diye içilen ve alınan numunelerle sudaki arsenik oranı normalden 27 kat daha fazla çıkan kaynaktan yeniden numune alındı.