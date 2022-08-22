Türkiye Gazetesi

Horasan ilçesinde kayınpederi Cahit Özkan ve kayınbiraderi Onur Özkan ile cadde üzerinde karşı karşıya gelen damat Emrah Fırat arasında eşinden boşanma meselesi ve çocuklarının velayeti konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine damat Fırat, iddiaya göre cadde üzerinde bulunan hırdavatçıya girerek bıçak aldı. Burada kayınbiraderi ve kayınpederini bıçak darbeleri ile yaraladı.

Kanlar içerisinde kalarak yaralanan kayınpeder ve kayınbirader vatandaşlar yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cahit Özkan ve oğlu Onur Özkan, doktorların müdahalesinin ardından ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan baba ve oğul tedavi altına alınırken polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan damat Emrah Fırat’ı bulmak için çalışma başlattı.

Damat dehşeti: Kayınpederini önce ezdi, sonra kurşun yağdırdı Şişli'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin babasını önce araçla ezip, ardından pompalı tüfekle saldırdı.

Düğünde damat dehşeti: Tüfeği alıp kurşun yağdırdı Adana'da bir sokak düğününde, küfür yüzünden çıkan kavga sonrası damat, kardeşi ve yeğeni tüfekle tartıştıkları iki kardeşe saldırdı. Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.