Türkiye Gazetesi

Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı gölünde bulunan sarı ve beyaz renkteki endemik tür nilüferler, tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Doğal güzellikleri ile milli parklara ve tabiat parkına bir başka güzellik katan nilüferleri koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor.

Nilüfer çiçekleri, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor.

Bu çiçeği koparmanın cezası 38 bin lira Avrupa ve Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahilleri, endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarıyla süslendi. Önceki yıllara göre giderek azalan kum zambakları, bilinçsiz sahil kullanımı ve kökleyip götürenler yüzünden yok oluyor. Koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak.

Bu çiçeği sakın koparmayın! Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen tüylü çan çiçeğinin koparılması halinde 41 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Nesli tükenmek üzere! Bu çiçeği koparmanın cezası 173 bin lira Nesli tükenmek üzere olan ve 2016 yılından bu yana koruma altında bulunan kum zambakları çiçek açtı. Koruma altındaki kum zambaklarını koparmak ise adeta bir servete mal oluyor. Bu çiçeği koparmanın cezası 83 bin lira iken, kökünden koparmanın cezası ise 173 bin lira.