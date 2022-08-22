Türkiye Gazetesi

Çorbacıda başlayan yan baktın kavgası hastanede bitti. Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda restoranda yemek yiyen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan biri diğerini acımadan darp etti.

Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da orman yangını: 2 saatte kontrol altına alındı Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın 4 helikopter ve 3 uçağın havadan, onlarca işçinin katılımıyla karadan yapılan müdahale sonrası 2 saatte kontrol altına alındı.

Kraliyet ailesi dahi peşinde! Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor, birçok ülkeye ihraç ediliyor Hasadı başlayan siyah incir dünyada sadece Bursa’nın 40 köyünde yetişiyor. İngiliz Kraliyet ailesinin dahi yediği siyah incirde geçtiğimiz yıl 27 liradan sezonu açılmıştı ve bu yıl incir 25 liradan alıma başlandı.

Bursa'da çöp evde bulunmuştu… Türkiye’nin konuştuğu Cem Muhammet’ten güzel haber Bursa’da çöp evde bir odada kilitli halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Bitkin haldeki küçük çocuk kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden 21 gün sonra taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Muhammet kaldığı sosyal hizmetler sevgi evine götürüldü.