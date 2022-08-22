Türkiye Gazetesi

​Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.

Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Teröristler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardı Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın! Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı kaplarken işçiler itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için seferber oldu.