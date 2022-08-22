Türkiye Gazetesi

Düğünde ikram edilen yemek az daha faciaya yol açıyordu. Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi’nde düzenlenen düğünde ilçe dışından gelen misafirlere tavuk yemeği ikram edildi. Yemekten yiyenlerden bazılarında bulantı ve kusma şikayeti başlayınca 112’ye bilgi verildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemekten numune aldı. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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