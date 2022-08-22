Amasya-Çorum karayolu Kayabaşı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Şimşek yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık’ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Gece yarısı bir katliam gibi kaza daha: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da arı kovanı yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.