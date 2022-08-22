Türkiye Gazetesi

İstanbul Kartal Sahili'nde yüzmek isteyen vatandaşlar farklı bir cisimle karşılaşınca devreye ekipler girdi. Dün Kartal Sahili'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen panik anlarında iddiaya göre, sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı.

Cismin el bombası olduğunu anlayan çevredeki vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi.

DEVREYE SAS TİMLERİ GİRDİ

Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi, kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi. Bombayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse sabah saatlerinde SAS timleri de adrese sevk edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SAS timleri bombanın bulunduğu alana dalış yaparak bombayı kıyıya çıkardı. Yürütülen çalışmalar sonrası el bombası etkisiz hale getirildi. Kıyıya çıkarılan el bombası incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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