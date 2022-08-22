Türkiye Gazetesi

14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Y.K, 4 ay önce tarlada çalışan babasına yardım için yanına gitti. Traktöre binen küçük kız bir anda düşünce çalışan aracın şaftına sağ ayağını kaptırdı ve bacağı diz altından itibaren koptu.

Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine çocuk, kopan uzvuyla olay yerine gelen ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

14 AMELİYAT SONRASI YÜRÜMEYE BAŞLADI

Burada el cerrahı Dr. Ömer Ayık ve kalp damar cerrahı Rojhat Yasin Kılıç tarafından acil ameliyata alınan, 4 ayda içinde mikro cerrahi, doku nakli gibi 14 farklı ameliyat olan çocuğun bacağı kesilmekten kurtarıldı.

Kız çocuğu, doktorların çalışmaları sonucu hem bacağına kavuşmanın hem de 4 ay sonra adım atıp yürümenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

BACAĞI 15 CM KISA AMA YÜRÜYEBİLİYOR

El cerrahı Dr. Ayık, çocuğu olaydan hemen sonra hızlıca ameliyata aldıklarını anlattı. Zorlu ameliyatlar hakkında bilgi veren Ayık, ameliyatta yaklaşık 15 santimlik, çok parçalanmış, dikilirse yaşamayacak ve yaşamadığı gibi de hastaya zarar verecek dokuları bacaktan uzaklaştırıp kalan kısmı ve koptuğu yrleri diktiklerini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

4 aylık sürede hasta farklı enfeksiyon tablolarından geçti ve çeşitli temizlik ameliyatları, vücudun başka bölgelerinden cilt ve doku nakilleri gibi 14 farklı cerrahi uyguladık." Ayık, bu operasyonlara eş zamanlı olarak hastanın rehabilitasyon ve yürüme egzersizi programına tabi tutulduğunu aktardı.

'İLERDE BACAK UZATMA AMELİYATI İLE TELAFİ EDİLECEK'

Hastanın enfeksiyon tablosunun kontrol altına alındığını ve yaraların kapandığını belirten Ayık, "Bacağı 15 santim kısa olsa da hastamız, topukluk yardımıyla yürüyebilen, ayağının üzerine basabilen bir uzva sahip. Bacak kısalığını ilerleyen süreçte bacak uzatma ameliyatıyla telafi edeceğiz" diye konuştu.

Ayık, ameliyattaki başarıda cerrahi ekibin yanı sıra asistan doktorların yoğun çalışması, fizik tedavi ve anestezi hekimleri, hemşire ile personelin emek ve desteklerinin de olduğunu dile getirdi.