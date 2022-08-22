Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 16 yıldır küçükbaş hayvancılık yapan İsmail Gümüş, yaklaşık 10 bin TL karşılığında çalışacak çoban bulamıyor.Çoban bulamadığı için hayvanlarını kendileri otlatan Gümüş, çoban bulamadığı için hayvancılığı bırakacağını söyledi.

Özellikle gençlerin hayvancılığa merak duymaması sebebiyle sektörün bitmek üzere olduğunu belirten Gümüş, çoban bulamadığını belirtiyor.

'10-11 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMIYORUZ'

Yaşadığı ilginç durum üzerine konuşan İsmail Gümüş, “Bu sektörde çok büyük şekilde çoban sıkıntısı var. Ülkemizde gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz. Aynı zamanda çobanlarda dolandırıcı çıkıyor. Ya işi beğenmeyip bırakıp gidiyor ya da aylıklarını peşin istiyorlar.

Nakliye parası istiyorlar, 'eşya getireceğim ağabey' diyorlar. Ya da 8-10 bin lira çarpıp gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi ilçemizde bu işi yapan bir üreticinin başına geldi. Çoban bulduk getirdik, 11 bin lira maaşla adam 10 günde 11 bin lirayı aldı, gece yarısı bırakıp gitti. Bir de giderken haber vermiyorlar. Malımız dağda mı kaldı, aç mı kaldı?

'SEKTÖRÜ BIRAKMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK'

Bu tür sıkıntıları yaşıyoruz, dolandırıcı çobanlar yüzünden. Mağdur ediliyoruz. Gençlerde bu işe merak bitti gibi bir şey, şaşırdık kaldık. Sektörü bırakmaktan başka çare yok. Bu yıl çoban bulamazsam artık bu sektörü bırakıyorum” dedi.

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