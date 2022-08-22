Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılarla mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde bir araçta yapılan kontrollerde torpido bölümünde gizlenmiş İbranice işaret ve semboller içeren tarihi kitap ile kemer ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken araçta bulunan Z.Y. ve Z.Y. isimli 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Van'da 300 yıllık tarihi kitap bulundu Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 300 yıllık el yazımı Süryanice yazılmış kitap ele geçirildi.