Türkiye Gazetesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İsmini ya da soyadını değiştirmek isteyenler için son başvuru tarihini açıkladı. 24 Aralık'a kadar isim değişikliği yapılabilecek.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, E-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

BUGÜNE KADAR 300 BİNE YAKIN SOYİSİM DEĞİŞTİ

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

Başvuruların başladığı günden bu yana 19.756 kişinin, ismini Fatih, soyadını da Terim yapmak için E-Devlet üzerinden başvuruda bulunduğu iddia ediliyor.

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