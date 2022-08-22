Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde akşam saatlerinde yağan yağmur etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökme meydana geldi.

Bu sırada oradan geçen Mahmut Y’nin kullandığı otomobil, aniden oluşan çukura düştü. Aynı yolda yine seyir halinde olan bir tır da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı. Mahmut Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Meteoroloji uyardı: 27 ilde sağanak alarmı (22 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporundan alınan bilgiye göre; 27 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimleri etkileyeceği öngörülüyor.

Yeni haftaya dikkat: Ankara'yı sıcaklar, İstanbul'u sağanak vuracak! Türkiye yeni haftaya mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla başlayacak. Özellikle iç kesimlerde sıcaklık artışı dikkat çekerken, Marmara Bölgesi ve Trakya'da yağış bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi, sağanak geliyor (21 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 21 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritasını yayımladı. Marmara'nın doğusunda etkili olan sağanak yerini mevsim normalleri üzerinde sıcaklığa bırakırken, Karadeniz'de ve İç Anadolu ile Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nde gün içinde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise salı gününden itibaren yağış görülecek.