Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde, 10 yaşındaki Ahmet D. serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Küçük çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. 2 araç, 1 bot ve 5 kişiden oluşan AFAD ile ekipleri suda arama kurtarma çalışması başlattı.

Dalgıçlar hem suyun dibinde hem de yüzeyde arama yapıyor. Çocuğun ailesi ise çalışmaları endişeli gözlerle seyrediyor.

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