Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde, 10 yaşındaki Ahmet D. serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Küçük çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. 2 araç, 1 bot ve 5 kişiden oluşan AFAD ile ekipleri suda arama kurtarma çalışması başlattı.
Dalgıçlar hem suyun dibinde hem de yüzeyde arama yapıyor. Çocuğun ailesi ise çalışmaları endişeli gözlerle seyrediyor.
Gölette facia: İmam ve öğretmen boğuldu Samsun'da gölette yüzerken boğulma tehlikesi geçiren eniştesini kurtarmak isteyen vatandaş, eniştesiyle birlikte hayatını kaybetti.
Sıcaklarla birlikte boğulma vakaları arttı: 1 günde 8 can gitti Havaların ısınması ile beraber ülkenin çeşitli illerinden boğulma haberleri peş peşe geldi, 1 günde 8 kişi hayatını kaybetti.