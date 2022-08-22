Türkiye Gazetesi

Son dönemde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın etkili olduğu pek çok şehirde hava sıcaklığı ters köşe yapacak.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve 5 gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

ANKARA'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Ayrıca Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu il merkezi ve batı ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanağın devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BURSA'YA SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yağışların bu akşam saatlerine kadar Bilecik il geneli ile Bursa'nın doğu (Orhangazi, İznik, Yenişehir, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, İnegöl, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık), Eskişehir batı (Odunpazarı, Tepebaşı, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Seyitgazi), Kütahya'nın kuzey ve doğu (Kütahya il merkezi, Domaniç, Tavşanlı, Aslanapa, Altıntaş) ilçelerinde görülmesi beklenmektedir.

Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Yeni haftaya dikkat: Ankara'yı sıcaklar, İstanbul'u sağanak vuracak! Türkiye yeni haftaya mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla başlayacak. Özellikle iç kesimlerde sıcaklık artışı dikkat çekerken, Marmara Bölgesi ve Trakya'da yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: 27 ilde sağanak alarmı (22 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporundan alınan bilgiye göre; 27 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimleri etkileyeceği öngörülüyor.