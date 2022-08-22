Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen feci olayda traktörle tarım aleti arasında sıkışan bir kişi canından oldu. Kahreden olay, İlçeye bağlı Akbal Mahallesi’nde yaşandı.
Tarlada traktörle tarım aleti arasına sıkışan Orhan Kırmaz’ı görenler durumu görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
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