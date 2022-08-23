Türkiye Gazetesi

Düzce’de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan adam hayatını kaybetti.

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Yaşa takılmadılar, bisiklet kullanmayı öğrendiler İSPARK ve Abdi İbrahim iş birliğiyle geçtiğimiz ay eğitimlere başlayan İsbike Bisiklet Okulu’na yoğun ilgi devam ediyor. Kısa zamanda 3 bin kişinin bisiklet sürmeyi öğrendiği okulda; çocuklar, gençler ve yaşlılar uzman eğitimciler eşliğinde bisikletle tanışıyor. Bir günde pedal çevirmeye başlayan her yaştan ve her meslekten İstanbullular artık bisikletleriyle gezerek eğlenceli dakikalar geçirmeye başlıyor.