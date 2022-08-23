Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Uzmanlar kazaları yorumladı. Gazetemize konuşan İleri Sürüş Teknikleri ve Yol Güvenliği Uzmanı Yiğit Dedeoğlu, iki kazanın da benzer yanları olduğunu söyleyerek “İki araç da ticari. Biri yolcu, biri yük taşıyor. Bu açıdan ikisinde de hız, yorgunluk ve uykusuzluk ihtimali çok yüksek. Çevre güvenliğinin alınmaması da en büyük problem. Ağır vasıta araçların fren sistemleri, çok komplikedir. Yanlış kullanıldığında frenin etkisi biraz haﬁﬂeyebilir ama patlaması imkânsızdır” dedi.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Gaziantep ve Mardin'deki kazalar yol kusurundan kaynaklı değil ​Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarına ilişkin Bakan Karaismailoğlu inceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ettiğini belirterek "Bu kazalar yol kusurundan kaynaklı değil. Şu anda kazaların sürücü ve araç hatasından kaynaklandığı görünüyor" ifadelerini kullandı.