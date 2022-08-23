Türkiye Gazetesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabasının saldırısına uğrayan Mahmut Gözüpek (31) sığındığı akaryakıt istasyonunda ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Gözüpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Samet Gözüpek Jandarma JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kan donduran cinayet! Eşini çekiçle öldürüp gömdü... Cesedi 'Baron' isimli köpek buldu Ankara’da tartıştığı kocası tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen kadın, cani koca tarafından folyoya sarılarak toprağa gömülmüş ardından bahçeye gelen 'Baron' isimli köpeğin gömülen noktayı kazması ile kan donduran cinayet çözülmüş oldu.