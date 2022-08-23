Türkiye Gazetesi

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen 10 katlı bir binanın geçtiğimiz günlerde yıkımı yapılıyordu.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina, biranda büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, korku dolu anlar ve bir kadının yaşadığı panik kamera kayıtlarına yansıdı. Öte yandan mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştiren firmanın önlem almadığını ileri sürdü.

Göztepe'nin yeni patronları kulübü devraldı! İzmir ekibi, Brentford ile kardeş kulüp oldu Göztepe’nin yeni hissedarı Sport Republic şirketi CEO’su Rasmus Ankersen, yapılan lansmanla beraber kulübün başkanı oldu. Rasmus Ankersen, zor bir ülkeye geldiklerini ve Türkiye’deki ilk yabancı yatırımcı olduklarını belirterek, “Türkiye çok potansiyelli bir ülke. İnsanlar futbol için deliriyor. Göztepe’deki tutku bizim ilgimizi çekti” dedi. Ankersen, sürdürülebilir şekilde başarıyı hedeflediklerini belirterek, Göztepe taraftarlarına sabırlı olma çağrısında bulundu.