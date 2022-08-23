Türkiye Gazetesi

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Hatila Bal Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Balla ilgili yarışmaların yapıldığı, horonların oynandığı şenlikte ilk kez bal ağası seçildi.

1 kilogramlık Hatila balı açık arttırma ile satışa çıkarıldı. Balı, 17 bin liralık teklifi veren Yücel Demirci aldı. Demirci, aynı zamanda festivalin bal ağası seçildi. 1349 bitki türüne sahip Hatila Vadisi Milli Parkı'nda üretilen Hatila Balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl coğrafi işaret belgesi almıştı.

Artvin’de çıkan yangında otel kullanılamaz hale geldi Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangından otel personeli ve misafirlerin etkilenmediği öğrenildi.

Tatil için geldiği Artvin'de denize giren 10 yaşındaki Utku'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu ​Artvin’e bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde kaybolmuştu. Arama çalışamları kapsamında küçük çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

Artvin'de heyelan! Ölü ve yaralılar var Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yol kenarında park halinde olan tırların üzerine heyelan geldi. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.