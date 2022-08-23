Türkiye Gazetesi

Özellikle son günlerde artan hava sıcaklıkları adeta bunaltıcı derecey geldi. Özellikle İstanbul'da artan nem oranı İstanbulluları bezdirirken İstanbul'a yakın olan Edirne'de ise gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeiyle yollar resmen nehre döndü.

Bulgaristan'da gece saatlerinde başlayan ve birçok bölgede su baskınına neden olan sağanak yağış, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde de etkili oldu.

SINIR KAPISI YOLUNDA RESMEN NEHİR OLUŞTU

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Kemalköy ve çevre köylerde şiddetli yağış zor anlar yaşattı. Kapıkule Sınır Kapısı yolu adeta nehir olup aktı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Kapıkule'de, peronlarda da su birikti.

MERKEZDE YAĞIŞ GÖRÜLMEDİ

Kapıkule bölgesinde yaklaşık 1 saat süren yağış, su baskınlarını beraberinde getirirken, şehir merkezinde ise yağış görülmedi.

Edirne'de 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalmaya çalıştılar Edirne’de 608 yıllık Eski Cami’nde hırsızlar tarihi muslukları çalma girişiminde bulundu. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine hırsızlar muslukları olay yerinde bırakıp kaçtı.

Bulgaristan’daki yangın Edirne sınırına dayandı: Alevler büyüyor Bulgaristan’da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangın rüzgârın da etkisiyle zaman zaman büyüyor.

Edirne’de sağanak yağış hayatı felç etti Edirne’yi sağanak vurdu. Yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağış hayatı felç etti.