Türkiye Gazetesi

Saldırgan kaymakamlıkta dehşet anlar yaşattı. 11.00 sıralarında Silivri Kaymakamlığı'nda yaşanan olayda Satırlı ve bıçaklı bir saldırgan, Kaymakamlıkta görevli polis memurlarına saldırdı.

Satırlı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis ve saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri'de katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu Silivri'de polise yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri'nin (BÖF) iki üç sefer görüştüğü o zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda da Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

Silivri'de yağış yolları göle çevirdi! Araçlar yarıya kadar suya gömüldü Silivri'de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı. Park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömülürken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Silivri’deki gaz deposunun elektriği rüzgârdan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinde 2017’de başlayan kapasite artırma çalışmalarında sona gelinirken, kuyu sondajları da bir bir tamamlanıyor.

Silivri icra dairesi 56 adet beyaz eşyanın satılacağını duyurdu Silivri icra dairesi 56 adet beyaz eşyanın toplu olarak satılacağını duyurdu.