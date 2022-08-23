Türkiye Gazetesi

3 ay arayla doğan Jax ve Jett isimli çocuklar sadece kuzen değil, DNA’ları aynı olduğu için aynı zamanda kardeş gibiler. Aile, hikayelerini Instagram’da yayımladı, 219.000 civarındaki takipçi olayı şaşkınlık ve büyük ilgiyle karşıladı.

Bir kullanıcı, “Tek yumurta ikizleri aynı DNA'yı paylaşır. İki tek yumurta ikizi evlendiğinde, bu onların çocuklarını genetik kardeş yapıyor” derken, bir diğeri, “Tek yumurta ikizleri ile evlenen tek yumurta ikizlerine 'dörtlü evlilik' denir. Tek yumurta ikizleri tamamen aynı genetik materyali, yumurtayı/spermi paylaşırlar (çift yumurta ikizleri ise farklı bir yumurta ve spermden meydana gelir” açıklamasını yaptı.

Jett'in annesi ve Josh ile evli olan Brittany, NBC News’e yaptığı açıklamada, çocukların benzersiz durumunun onları sıradan kuzenlerden daha yakın akraba kıldığını söyleyen teorileri doğruladı. Brittany, dünyada bilinen sadece 300 ‘dörtlü evlilik’ olduğunu söyledi.

Hayaliydi gerçek oldu: İkiz oğulları, ikiz kadınlarla evlendi Kastamonu’da ikiz kardeşler tanıştıkları ikiz kardeşlerle çifte düğünle dünya evine girdi.

70 milyonda bir ihtimal: Anne adayı aynı anda iki ikiz bebek bekliyor ABD’nin Massachusetts eyaletinde kuaförlük yapan Ashley Ness’e (35) şubat ayında doktorlar, bir çocuğunun olacağını söyledi. Daha sonra çekilen ultrasonda kadının bir değil dört bebeğinin olacağı ortaya çıktı.