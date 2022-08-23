Türkiye Gazetesi

İşçilerin şantiye alanında eğlendiği görüntüler hem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi. Kavaklı Mahallesi’nde yaşanan olayda Bir şantiye alanında kepçenin ucuna file takan işçiler içine oturdu. 2 işçi file içinde beklerken operatör ise kepçeyi salıncak gibi kullandı.

Yaşanan anlar bir başka vatandaş ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Tehlikeli eğlence hem yürekleri ağza getirdi hem de güldürdü.

Beylikdüzü’ndeki Mermerciler Sanayi Sitesi’nde yangın İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin hızlı çalışması ile yangın söndürüldü.

Beylikdüzü'nde 10 katlı binanın 2 balkonu çöktü Beylikdüzü'nde site içerisindeki 10 katlı binanın 2 katındaki balkonlar çöktü.

Beylikdüzü'nde yangın: Depodaki bataryalar patladı İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir scooter firmasına ait olduğu öğrenilen işyerinde bulunan depoda yangın çıktı. Bataryaların patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Metrelerce yükselen duman nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.