Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece'de yüzleri kapalı iki kişi girdikleri kahvaltı salonunda birlikte oturan iki karkadaş kurşun yağdırdı. Talihsiz gençler kaldırıldığı hastanede can verdi. Olay, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kahvaltı salonunda yaşandı. Kahvaltı salonunda yemek yiyen ve arkadaş olan Yusuf Arslan ile Abdullah Okumuş, kimliği henüz belirlenemeyen yüzü kapalı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermiler Arslan’ın vücudunun çeşitli yerlerine, Okumuş’un ise bacak ve karnına isabet etti. İki genç yere yığılırken, eldivenli ve yüzleri kapalı saldırganlar ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılar gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye giden yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. İncelemede bölgede 30’un üzerinde boş kovan bulunduğu görüldü. İncelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay hakkında konuşan esnaf Hasan Demirkıyı, “Biz dükkanda oturuyorduk, silah seslerini duyduk çıktık. İki kişi biri birine, diğeri de diğerine ateş etti. Arabaya binip kaçtılar” dedi.

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Küçükçekmece'de çatışma! Detaylar ortaya çıktı Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edilirken, olayda hayatını kaybeden 4. kişinin cenazesinin de Adli Tıp'taki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. 24 kişinin karıştığı 18 kişinin de gözaltına alındığı olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce silahlı kavga çıktığı ve 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.