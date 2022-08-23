Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir sokaklarında ellerinde kılıçlarla yolda yürüyen ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın videosu paylaşıldı. Video hızlıca yayıldı, ortalık karıştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeği ortaya çıkardı.

PROVOKE EDENLERE SORUŞTURMA

Savcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Görüntülerdeki şahıslar, bir film şirketi çalışanı. Ellerindeki kılıçlar da film sahnesinde kullanılmak için kesici olmayan malzemeden üretilmiş. Paylaşılan videoların altında halkı provoke edici mesajlar yayınlayan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldı.

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