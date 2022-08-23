Türkiye Gazetesi

İstanbul-İzmir otoyolu acı bir kazaya sahne oldu. Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki otomobil, Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde hayatını kaybetti. çocukları Mina (8) ile Hasan Efe Çekiç (3) yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye sağık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çiftin cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarıldı. İkinin cesedi morga, yaralı çocukları ise hastaneye kaldırıldı. Küçük kardeşlerin hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı aktarıldı.

Gaziantep ve Mardin'deki kaza mağduru ailelere yönelik destek ödemesi hesaplara yatırılıyor Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek, çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 50 bin liralık desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenecek.

Gaziantep’teki katliam gibi kazada yeni gelişme: Tutuklu şoför ifadesini değiştirdi Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda yaşanan feci kazada 15 kişi hayatını kaybetti 31 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza nasıl oldu? Gaziantep kazasının sebebi ihmal mi kusur mu? Göz göre göre gelen kazada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Şoför ifadesini değiştirdi. İşte gerçekler…

Yürek burkan anlar! Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA çalışanlarının son görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda İHA çalışanları Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen'inde aralarında bulunduğu 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazasına ilişkin 2 İHA çalışanının ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı.