Türkiye Gazetesi

Almanya’da yaşayan Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal, 10 aylık bebekleri Emir'in devlet tarafından ellerinden alınıp eş cinsel bir çifte verildiğini söylemişti. Türk kimliği taşıyan küçük oğlu için yetkililerden yardım isteyen anne Küçükbıyık “Alman Gençlik Dairelerinin amaçları elimizden çocuklarımızı almak. Kalan aileler baskı altında ve tehdit ediliyor. Psikolojik problemlerim olduğunu söyleyip çocuğumu aldılar. Çiftin oğlumu kiliseye götürmesi serbest ama benim onunla Türkçe konuşmam yasak. Bebeğimi ayda bir kere görüyorum. Eşimin görüşmesi ise yasak. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Bu durumdan haberdar olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, bebeğin koruyucu aileye verilmesi sebebiyle yaşanan problemle ilgili olarak sürecin en başından itibaren takip edildiğini belirtti.

"TÜRK AİLE ÖNERİSİNDE BULUNDUK"

Açıklamada "Yıllardır üzerinde çalıştığımız ve yaygınlaştırılması için de Alman mercileriyle irtibatta olduğumuz Aile Ataşeliğimiz aracılığıyla, yetkili kurumlarla ilk andan itibaren temas halindeyiz. Bu süreçte, ailesinden alınan bebeğimiz için iki gönüllü koruyucu Türk aile önerisinde bulunduk. Talebimizle ilgili olarak sürecin olumlu şekilde sonuçlanacağını umut ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Yurt dışındaki her Türk vatandaşının kendi kültürüne ve ahlaki değerlerine uygun şekilde yaşama tercihlerinin dikkate alınmasının önemine işaret edilen açıklamada, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği haklara uygun olarak çocukların korunması için her türlü çalışmayı titizlikle gerçekleştirmeye devam edileceği vurgulandı.