Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden Himmet Cınbız (69), patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı. Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşular, 112 Acil'i arayıp ihbarda bulundu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Yaralanan ya da ölen olmazken çatı kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında yangın çıktı. 3 saattir süren yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Çıkan dumanlar şehrin bir çok yerinden görünüyor. Söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Vali Turan Ergün, yangının fabrikanın openet kısmından çıktığını açıkladı.

Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Teröristler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardı Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.