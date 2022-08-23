Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde saat 20.00 sularında iki komşu arasında çöp atma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Olaya başka kişiler de karışınca kavga başladı. Silahların patladığı olayda Mazlum B, Murat B. ve Murat K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis 7 kişiyi gözaltına aldı, 2 tabanca ele geçirdi. Emniyete götürülen zanlıların sorgusu sürüyor.

Şaşkına çeviren görüntüler! Kadınların kavgasına erkekler dahil oldu: Ortalık meydan savaşına döndü Esenyurt’ta komşu iki kadının yaşadığı tartışmaya erkeklerde dahil olunca olan oldu. Kızışan tartışma büyürken, taraflar silah, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bir kişinin yaralandığı o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çorbacıda yan bakma kavgası hastanelik etti Bursa'da bir çorbacıda yan bakma tartışması sonrası 2 grup sokakta kavgaya tutuştu. Kavgada 1 kişi hastanelik oldu.

Elazığ'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı Elazığ'da iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.