Türkiye Gazetesi

Irak'ın Kerkük şehrinde güvenlik güçleri büyük bir başarıya imaza attı. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, şehrin kuzeyinde bir gıda deposuna baskın düzenlediğini söyledi ve burada 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Nuri, son 24 saatte düzenlenen baskınlarda Kerkük'te 100 milyonun üzerinde uyuşturucu hap yakalandığını aktardı.

Amir Nuri "Kerkük'te son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Şehirde uyuşturucu kaçakçılığı her geçen gün artmakta. Buna engel olmak için bütün olanaklarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

Yüklü miktardaki uyuşturucunun ele geçirilmeden önce Kerkük ve diğer illerde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisini paylaşan Nuri, baskınların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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