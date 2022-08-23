Türkiye Gazetesi

Gaziantep ve Mardin'de yaşanılan acı kazalar sonrası bu akşam da Ankara'da yürekler ağza geldi. Polatlı ilçesi E90 kara yolu Cesur Kavşağı'nda saat 19.00 sularında freni boşalan Cengiz E. idaresindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet S'nin otomobiline arkadan çarptı. Ardından otomobil, önünde duran başka bir tırın altına girdi. Tır da başka bir araca vurdu.

Yaşanılan zincirleme kaza sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Mehmet S, yanındaki Emin K. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan polis memuru Çiçek G. hastaneye kaldırıldı. Emin K'nin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Tır şoförü Cengiz E. karakola götürüldü.

Gaziantep ve Mardin'deki kaza mağduru ailelere yönelik destek ödemesi hesaplara yatırılıyor Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek, çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 50 bin liralık desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenecek.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Gaziantep ve Mardin'deki kazalar yol kusurundan kaynaklı değil ​Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarına ilişkin Bakan Karaismailoğlu inceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ettiğini belirterek "Bu kazalar yol kusurundan kaynaklı değil. Şu anda kazaların sürücü ve araç hatasından kaynaklandığı görünüyor" ifadelerini kullandı.

Mardin’deki tır faciasında yeni detaylar: Sürücülerin ifadesi ortaya çıktı Mardin’de 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı tır katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan 2 sürücünün ifadesi ortaya çıktı.