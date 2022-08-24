Türkiye Gazetesi

EDAŞ 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un 12 ilçesine çeşitli saat aralıklarıyla elektrik verilmeyeceğini açıkladı.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılacak olan bakım çalışmalarından kaynaklı olarak planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

KESİNTİLER 8 SAAT SÜREBİLİR

Elektrik kesintilerinin süresinin ise 1.5 ile 8 saat arasında değişiklik göstereceği bildirildi.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:

Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece.

Elektrik kesintisi iddiası kurgu çıktı: CHP’liler vaatlerle beni kandırdı CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini itiraf etti.

Isparta'daki elektrik kesintisinde dağıtım şirketine ceza! Geçtiğimiz şubat ayında yoğun kar yağışının ardından Isparta'da elektrikler kesilmiş, 36 saat boyunca pek çok ilçe ve köyde vatandaşlar mağdur olmuştu. Konuyla ilgili soruşturma sürecini tamamlayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne 3 milyon 236 bin 666 tl ceza keserken, abonelere de tazminat ödenmesini kararlaştırdı