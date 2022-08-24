Türkiye Gazetesi

İzmir'in Tire'ye bağlı 29 Ekim Caddesi'nde beş katlı bir apartmanın üçüncü kadında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Kadriye Pek ölü bulundu. İddiaya göre; Yaşlı kadın pazar günü komşularıyla birlikte bir süre sohbet ettikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İTFAİYE MERDİVENİ İLE BALKONA GİRDİLER

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile yaşlı kadının yaşadığı daireye balkondan giren polis ekipleri yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 78 yaşındaki Kadriye Pek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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