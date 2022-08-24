Türkiye Gazetesi

Arkadaşını öldürdü, 5 yıl dayanabildi. 5 yılın ardından itiraf edince olay çözüldü. Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda polise giderek itirafta bulunan bir kişi, arkadaşının 5 yıl önce bir cinayet işlediğini ve öldürülen kişiyi arkadaşıyla birlikte boş bir tarlaya götürerek gömdüklerini iddia etti.

BİR BİR İTİRAF ETTİ

Arkadaşının öldürdüğü kişiyi gömmesine yardım eden ve duyduğu vicdan azabına 5 yıl dayanabilen şüphelinin yer göstermesi üzerine, Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

30 METRE DERİNLİĞE GÖMÜLMÜŞ

Gün boyu devam eden çalışmalar sonucu tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunun tespiti için gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve kayıp müracaatları üzerinden çalışma başlatıldı.

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