Türkiye Gazetesi

Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Hasan Karaaslan (40) evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan’ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, anne ve 3 kızının cansız bedenleriyle karşılaştı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Başlarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vicdan azabı 5 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 yıl önce arkadaşının öldürdüğü bir kişiyi, birlikte tarlaya gömdüklerini itiraf eden şüphelinin gösterdiği noktada, iş makinesiyle açılan çukurda çürümüş bir ceset bulundu.