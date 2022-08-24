Türkiye Gazetesi

Brezilya’da 24 yaşındaki 36 haftalık (8,5 ay) hamile olan Flavia Godinho Mafra isimli kadın, doğumuna günler kala eski bir okul arkadaşı tarafından öldürüldü. Öğretmenlik yaptığı öğrenilen Mafra’nın heyecanı cinayetle bitti.

Güney Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki Canelinha'da yaşayan ve Ekim 2019'da evlenen Flavia ve eşi Valdeli evlilikten kısa süre sonra hamile kaldı. Çift sosyal medya hesaplarından neredeyse her gün mutlu pozlar verirken, heyecanları gözlerinden okunuyordu. Flavia, koronavirüs pandemisinde diyabet hastası olması nedeniyle COVID-19’a yakalanmamak ve bebeğini riske atmamak için evden çıkmadı bile.

Doğum zamanı yaklaşırken Flavia'nın okul arkadaşı Rozalba Grimm isimli kadın, onun için bir baby shower partisi düzenleyeceğini söyledi. 28 yaşındaki Rozalba Grimm de sosyal medyada hamile olduğunu gösteren paylaşımlar yapıyordu ve Flavia, arkadaşının düşünceli biri olduğunu düşündü. Flavia ilk başta partiye katılmak istemese de Rozalba’nın ısrarları sonrasında kabul etti.

SAHTE BABY SHOWER

27 Ağustos 2020'de Flavia, Rozalba’nın düzenlediği partiye gitti ancak Flavia gece olmasına rağmen eve dönmedi. Eşi Valdeli, karısının WhatsApp’taki son görülmesinin saat 15:48 olduğunu fark etti. Partiye katılacağını bildiği diğer kişilere ulaştı ve o an şok oldu. Çünkü Rozalba ve Flavia’nın ortak arkadaşları, partinin son anda iptal edildiğini belirtti.

Flavia ve eşi mutlu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu

Peki, Flavia neredeydi? O gece bir kayıp ihbarı yapıldı. Partiyi düzenleyen Grimm de polislere parti iptal edilince Flavia'nın başka biriyle ayrıldığı yönünde ifade verdi. Ertesi sabah 09.00 civarında 36 haftalık Flavia’nın cesedi terk edilmiş bir fırında bulundu. Kafasında kanlar vardı ve karnı kesilmiş, bebeği karnından çıkarılmıştı.

Biri onu öldürmüş, karnını kesmiş ve doğmamış çocuğunu çalmıştı. Aile Flavia için yas tutarken, bebeğin cinayet saldırısından sağ çıkıp çıkmadığı da bilinmiyordu. Otopsi sonucunda Flavia'nın kafasına bir tuğla ile vurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca karnı kesildiği için kanamadan öldüğü anlaşıldı.

BEBEĞİN ÇALINMASI ŞÜPHE UYANDIRDI

Cinayeti araştıran polisler, baby shower partisinin Flavia'yı ailesinden uzaklaştırarak bebeğini çalmak için tuzak olabileceği üzerinde durdu. Üstelik Flavia’nın sosyal medya paylaşımları, doğuma yakın olduğunu herkese açıkça gösteriyordu ve bu, bebeğin anneden çalındıktan sonra hayatta kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyordu.

Cinayet yaşandıktan kısa süre sonra Grimm ve kocası Zulmiar Schiestl, yeni doğmuş bir kız çocuğu ile bir hastanede göründü. Grimm, evde doğum yaptığını söyleyerek hastaneye gitmiş ve yardım istemişti. Ancak hastane personeli şüphelendi. Grimm'in doğum yaptığına ilişkin hiçbir iz yoktu ve bebeğin sırtında kesikler vardı.

Polisin derin araştırması sonrasında Grimm'in Flavia'nın bebeğini kendi bebeğiymiş gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Kamera görüntüleri, sahte partinin olduğu gün Flavia'nın Grimm'in arabasına bindiğini ve iki kadının birlikte terk edilmiş bir fırının bahçesine doğru gittiğini gösterdi.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAF ELE VERDİ

Grimm'in arkadaşları, kadının sosyal medyada battaniyeye sarılı bir bebekle poz verdiğini söyledi. Dedektifler Grimm'i sorgulayınca genç kadın cinayeti itiraf etti. Polisin belirleyebildiği kadarıyla Grimm hamileydi ancak Ocak 2020'de düşük yaptı. Ancak bebeğini kaybettiğini ailesine söylemedi ve hala hamileymiş gibi davrandı, kocasını bile kandırdı.

Cinayet terk edilmiş bir fırında işlenmişti

Düşükten sonra bir bebek çalma fikrine takıntılı olduğunu ve altı hafta boyunca bir plan oluşturduğunu itiraf etti. Grimm, baby shower vaadiyle Flavia'yı ailesinden uzaklaştırdığını söyledi. Onu uzak bir yere çektikten sonra tuğlayla kafasına arkadan vurduğunu ve etkisiz hale getirdikten sonra karnını bıçakla keserek bebeği çıkardığını söyledi.

Grimm kadın cinayeti, cinayete teşebbüs, adam kaçırma ve bir cesedi gizlemek suçlarından yargılaması devam ediyor. Kocası ise başlangıçta şüpheli olarak ifadesi alınsa da kısa süre sonra cinayetle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Katil kadının tek başına hareket ettiği anlaşıldı.

BEBEK HAYATA TUTUNDU

Grimm, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tijucas, Santa Catarina'da yargılanmaya başladı. Mahkemeye verdiği ifadeye göre, bebeği anne rahminden nasıl çıkaracağını, hamilelik ve doğum belirtilerini nasıl simüle edeceğini araştırmıştı. Ayrıca mahkemede, arkadaşının karnından bebeği çıkarmak için maket bıçağı kullandığını söyledi.

Cinayetin işlendiği yer

Mahkeme başkanı, Grimm'in eylemlerinin tamamen farkında olduğunu ve zihinsel sağlığının suçlu bulunmasına yeterli olduğunu açıkladı. 15 saatlik bir duruşmanın ardından Grimm, cinayet, bir bebeği öldürmeye teşebbüs, bir cesedin gizlenmesi, adaleti engelleme, küçük bir çocuğu kaçırma ve yeni doğmuş bir bebeğin haklarını ihlal etmekten suçlu bulunarak 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğuma günler kala annesinin karnından çıkarılan bebek ise hayatta kalmayı başardı ve babasıyla yaşıyor.

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