Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde şehirler baz alarak bir araştırma yapıldı ve şehirlere göre ne zeki sıralaması ortaya çıktı. Listede 22 şehir ve bu şehirlerin zekilik sıralaması yer alıyor. Dikkat çeken araştırma ssyal medyada çok konuşuldu ve gündem oldu. İşte Türkiye'in en zeki şehirleri ve sıralaması...

20. Denizli - 102,14

19. Rize - 102,32

18. Konya - 102,36

17. Uşak - 102,37

16. Karaman - 102,52

15. Yalova - 102,5

14. Zonguldak - 102,68

13. Tekirdağ - 102,82

12. Antalya - 103,29

11. Trabzon - 103,37

10. Kırklareli - 103,28

9. Bursa - 103,47

8. Balıkesir - 103,598

7. Kocaeli - 103,85

6. İstanbul - 104,02

5. Çanakkale - 104,02

4. Muğla - 104,12

3. İzmir - 104.51

2. Ankara - 104,91

1. Eskişehir - 105,20