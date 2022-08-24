Türkiye Gazetesi

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

YARIM GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin bugün öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji yeni haritayı paylaştı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor