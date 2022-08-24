Türkiye Gazetesi

Bilecik'te öğle yemeği için özel bir kurumda çalışan birkaç arkadaş havanında sıcak olması nedeniyle hafifi bir yemek istediler. Aldıkları domates, peynir ve zeytinin yanında İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak üzerindeki halk ekmek satış noktasından ekmek alan kişi kuruma döndü.

EKMEĞİN İÇİNDE BİR ŞEY OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Yemeğe oturan arkadaşlar ekmeğin bir kısmını tüketirken, sonrasında içinde bir cisim olduğu gördüler. Ekmeği dikkatle incelendiğinde o cismin bir böcek olduğu anlaşıldı.

Bakanlık duyurdu! Ekmek üreticilerine yapılacak asgari ödeme tutar belli oldu Ticaret Bakanlığı, ekmek üreticilerine yapılacak asgari ödeme tutarını yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre büyük ölçekli perakende işletmeler ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarı, tarife fiyatının en az yüzde 80'i olarak uygulanacak.