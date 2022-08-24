Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Pazartesi günü Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana gelen feci olayda Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak hava sebebiyle bunalan Mehmet (13) ile Esra Karaman (15) kardeşler, serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdar Karaman da (40) suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÜÇ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarıldıktan sonra durumu ağır olan Mehmet Karaman, önce Bozova Devlet Hastanesine ardından da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi alınan Karaman, üç gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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