Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın İdil ilçesinde dün gece kan donduran bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Yenimahalle Botaş Caddesi’nde yaşanan feci olayda Hasan Karaslan (40) evde uyudukları sırada cinnet getirerek eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan’ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Katil daha sonra cinayette kullandığı silahla birlikte polise giderek teslim oldu. Zanlı gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen ekipler ise anne ve 3 kızının cansız bedenleriyle karşılaştı.

ŞİZOFRENİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Komşulardan edinilen bilgilere göre, minibüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen Hasan Karaaslan’ın şizofreni hastası olduğu, ara ara hastalığını nüksettiği belirtildi.

AİLESİNİ KATLEDEN ZANLI TUTUKLANDI

Ailesini gözünü kırpmadan katleden Hasan Karaaslan, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Cani baba dehşet saçtı: Eşini ve 3 kızını uyurken öldürdü Şırnak’ta İdil ilçesinde eşini ve 3 kızını uykuda oldukları sırada pompalı tüfekle vuran zanlı polise teslim oldu.

3 küçük kızını öldüren baba için 3 defa ağırlaştırılmış müebbet istendi Trabzon Of'ta yaşları 10 ile 4 arasında değişen Yaren, Hiranur ve Elif Beyza Göktaş babaları tarafından katledildi. Bir yıldır cezaevinde olan baba Emre Göktaş için 3 defa ağırlaştırılmış hapis istendi.