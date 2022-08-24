Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine izne gelen uzman çavuş, balık tutmak için gittiği Mehmetli Baraj gölüne düşerek boğuldu.

Uzman çavuş Nedim Ziyanoğlu (24), memleketi Osmaniye’nin Sumbas ilçesine izne geldi. Ziyanoğlu, bugün balık tutmak için Mehmetli Baraj gölüne gitti. Bir süre sonra ayağı kayıp suya düşen uzman çavuş, gözden kayboldu.

Vatandanşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra sudan çıkartılan genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ziyanoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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