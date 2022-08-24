Türkiye Gazetesi

Bektaşlı köyü sakinlerinden Tufan Ertürk, Çayboyu mevkisinde kendisine ait tapulu arsanın yol olarak kullanıldığı gerekçesiyle kadastro görevlilerine sınır tespiti yaptırdı.

Ertürk, kendisine ait olduğu belirlenen bölümü kireç döküp, tel örgü ve güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

ARAZİSİNDEKİ ELEKTRİK DİREĞİNİN ALINMASINI İSTEDİ

Ertürk'ün yaklaşık iki yıldır arsasının içerisinde kalan yol kenarındaki elektrik direğinin arsanın dışarı çıkarılması talebinde bulunduğu, bunun karşılığında yoldaki hissesini bağışlayacağını ifade ettiği, bu talebinin gerçekleşmemesi üzerine yoldaki arsasını trafiğe kapattığı, söz konusu arsanın icralık olmasından dolayı da kamulaştırma işleminin yapılamadığı öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından alternatif yol güzergahı ile trafik ulaşıma açıldı.

‘Tapulu arazim’ deyip yolu kapattı Gaziantep’in Nizip ilçesinde tapulu arsasına yol yapıldığını iddia eden arazi sahibi, yolu trafiğe briketlerle kapattı.

Levha koyup yolu kapattılar! 5 ay araç geçişlerine izin verilmeyecek Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle her yıl kış mevsiminde ulaşıma kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunda yaklaşık 5 ay araç geçişine izin verilmeyecek.