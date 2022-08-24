Türkiye Gazetesi

İdil ilçesinde, kocası Hasan Karaaslan tarafından 3 çocuğuyla birlikte uykuda pompalı tüfekle öldürülen Leyla Karaaslan (40) ve 3 çocuğu Derya (17), Melek (16) ve Şerife (13) Karaaslan yapılan otopsiden sonra cenazeleri baba evine getirildi.

İdil’e bağlı Tılela köyüne getirilen cenazeler köy camisinde cenaze namazları kılındı. Daha sonra tabutları omuzlar üzerinde ve ağıtlar eşliğinde köyün mezarlığına getirilerek defnedildi. Defin sırasında Leyla Karaaslan’ın yakınları ağıtlar yakarak ağladı.

VAHŞETİ KOMŞULAR ANLATTI

Karaaslan ailesinin komşuları Ali Yıldırım, Hasan Karaaslan'ın psikolojik sorunları yüzünden cinayetleri işlemiş olabileceğini söyleyerek, “Hasan'la kaç seneden beridir komşuyuz. Dün akşam silah seslerine uyandım. Balkona çıktığımızda eşini ve 3 kızını öldürmüştü. Olayı duyduğumuzda çok şaşırdım. Çünkü kendisi kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Psikolojik sorunları vardı. Psikolojik sıkıntıdan dolayı olduğunu, bunalıma girmiş o şekilde cinayetleri işlediğini düşünüyorum” dedi.

Muhittin Özcan ise gece 01.30'da komşularının katliam yaptığını söyledi. Özcan, "Komşuluğu çok güzeldi. Duyduğumuza göre sorunları vardı. Psikolojik sorunları oluyordu. Fakat hiç kimseye zararı yoktu. Bu olayı duyduktan sonra gerçekten komşular olarak, İdil halkı olarak şaşırdık" şeklinde konuştu.

BABAANNELERİNDE GİDEN 2 KARDEŞ KURTULDU

Öte yandan olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde kalan 2 çocuğun katliamdan kurtulduğu öğrenildi.

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